غدا.. محافظ الغربية يحضر احتفال المولد النبوى بمسجد الأحمدى بطنطا

يحضر اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، نائباً عن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، احتفالات وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف فى مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، وبحضور الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بالغربية والشيخ ربيع لاشين شيخ المسجد الأحمدى واللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية واللواء أحمد بكر مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة ورئيس مدينة طنطا ورؤساء حى أول وثان طنطا.

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