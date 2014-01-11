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خمس لجان فرعية لتصويت المغتربين في البحر الأحمر

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خمس لجان فرعية لتصويت المغتربين في البحر الأحمر خمس لجان فرعية لتصويت المغتربين في البحر الأحمر

كتب : صلاح عبدالله منذ 33 دقيقة

حددت اللجنة العليا للانتخابات خمس لجان فرعية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لتصويت المغتربين المتواجدين في محافظات غير محافظاتهم، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بأحقية تصويت الوافدين في غير موطنهم الانتخابي.

يذكر أن اللجنة أصدرت القرار رقم 3 لسنة 2014، والذي نصَّ على أن تنشأ بكل محافظة من محافظات الجمهورية لجنة استفتاء مختصة أو أكثر لتصويت المغتربين طبقًا للكشف المعد لهذا الغرض، على أن تنشأ معلومات مغلقة تربط اللجان بعضها ببعض على نحو يمنع تكرار التصويت.

كان ما يقرب من 400 ألف مغترب من محافظات مختلفة، يعمل معظمهم بالسياحة والمصالح الحكومية ومنجم السكري للذهب وشركات البترول كان، ليس لهم حق التصويت بالبحر الأحمر نظرًا لعدم تغيير محل الإقامة، وبناء عليه تم اختيار مدن الغردقة وغارب ومرسى علم، وذلك لكثرة المتغربين ممن يعملون بالبترول والسياحة ومنجم الذهب في هذه المناطق، وهم يمثلون كتلة تصويتية كبيرة، حيث تم اختيار ثلاث لجان بالغردقة هي لجنة مدرسة رجاك الخاصة ولجنة مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية ولجنة مدرسة الأحياء الابتدائية، ولجنة واحدة برأس غارب هي لجنة مدرسة شدوان الإعدادية برأس غارب، ولجنة بمرسى علم هي لجنة مدرسة مرسى علم الابتدائية.

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