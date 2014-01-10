أبو تريكة بعد لقب الأفضل داخل إفريقيا: مبروك لكل المصريين

أهدى محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل لقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء لكل المصريين.

ووصل أبو تريكة للقاهرة مساء الجمعة بعدما توج بلقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء في حفل الاتحاد الإفريقي بالعاصمة النيجيرية لاجوس مساء الخميس.

وقال أبو تريكة في تصريحات للصحفيين "مبروك لا تقال لي بمفردي، مبروك لمصر بالكامل".

وتابع "أهدي هذه الجائزة لجماهير الكرة المصرية بشكل عام وجماهير الأهلي بشكل خاص وزملائي والمدربين الذين عملت معهم".

وأكمل "شعوري مختلف بالتتويج باللقب بعد الاعتزال، الأمر أشبه بالتكريم على المشوار الطويل الذي قضيته في الملاعب".