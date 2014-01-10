أبو تريكة : أهدى جائزة أفضل لاعب في أفريقيا للأهلي والجمهور



> قال محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلى الذى اعتزل مؤخراً عقب وصوله مطار القاهرة بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا إنه يهدى هذا اللقب إلى الأهلى وإدارته وجماهيره وزملاءه اللاعبين الذين كانوا شريك أساسى فى فوزه بهذا اللقب .

وأضاف أبو تريكة أن اللقب ليس شخصى بالنسبة له وإنما هو لقب للاعبى الأهلى جميعاً بعد المجهود الكبير الذى بذلوه خلال الموسم الماضى وتحديداً فى بطولة أفريقيا التى توجوا بلقبها رغم كل الظروف الصعبة التى مروا بها .

وأشاد أبو تريكة بزميله أحمد فتحى الذى كان أول من هنأه خلال وجودهما فى نيجيريا عقب إعلان فوزه باللقب وهو يعتبر اللقب ملك أيضاً لفتحى ولكل لاعبى الأهلى .. واعترف أبو تريكة بأن حلاوة الجائزة تكمن أيضاً فى إنها جاءت وهو يختتم مشواره فى الملاعب متمنياً التوفيق للجميع خلال الفترة المقبلة .

وكان أبو تريكة قد حدد خطوته المقبلة بعد الاعتزال ولكنه يحتفظ بها لنفسه .

يذكر أن أبو تريكة قد توج بالجائزة للمرة الثانية على التوالى والثالثة فى تاريخه حيث فاز بها لأول مرة عام 2008 وحقق اللقب مرتين على التوالى عامى 2012 و 2013 .