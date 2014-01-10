قيادي بـ"الدعوة السلفية": خيار الدولة ببعض الظلم أفضل بكثير من الفوضى

كتب : سعاد أحمد ومحمود ملك منذ 15 دقيقة

أكد الشيخ شريف الهواري، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، أن هناك مؤامرة تدار على الوطن وهناك جهات خارجية تدفع بالأموال التي تصرف من أجل إسقاط مصر في مخطط التقسيم والفوضى، وأن الدعوة السلفية ترى أن خيار الدولة ببعض الظلم أفضل بكثير من خيار اللادولة أو الفوضى.

جاء ذلك خلال اجتماعه بأبناء الدعوة السلفية من المكاتب الإدارية والكوادر بمحافظة أسيوط لمناقشة بعض الجوانب التربوية وأهميتها في الشخصية المسلمة وطرق إعدادها بالطريقة السليمة.

وأوضح الهواري الأسباب التي دفعت الدعوة السلفية لاتخاذ مواقفها الأخيرة، ورد على الشبهات المثارة حول الدستور.