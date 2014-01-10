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هيكتور كوبر: نتائج الوصل المتواضعة ليست سببها لعنة أهلي دبي

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هيكتور كوبر: نتائج الوصل المتواضعة ليست سببها لعنة أهلي دبي هيكتور كوبر: نتائج الوصل المتواضعة ليست سببها لعنة أهلي دبي

أكد الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر المدير الفني لفريق الوصل الإماراتي أن لعنة الفوز على أهلي دبي متصدر الترتيب ليست هي السبب في خسائر الفريق الأخيرة.

وكان الوصل قد تعرض لخسارة جديدة أمام الشارقة بهدفين دون مقابل لتصبح المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها الوصل في تحقيق الفوز.

وقال كوبر "عدم تحقيق الفريق للفوز في آخر 4 مباريات سببها أخطاء الفريق وليست لعنة الفوز على أهلي دبي متصدر الدوري، أسباب الخسارة يتحملها الجميع".

ويحتل الوصل المركز المركز الـ10 برصيد 17 نقطة فقط جمعها الفريق من 14 مباراة خاضها الفريق في الدوري الإماراتي للمحترفين هذا الموسم.

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