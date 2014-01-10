أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

تخصيص عشرة لجان بالجيزة لتصويت الوافدين من خارج "القاهرة الكبرى"

Google+ Print
تخصيص عشرة لجان بالجيزة لتصويت الوافدين من خارج "القاهرة الكبرى" تخصيص عشرة لجان بالجيزة لتصويت الوافدين من خارج "القاهرة الكبرى"

كتب : محمد الأبنودي الجمعة 10-01-2014 18:17

حددت محافظة الجيزة عشر لجان لتصويت الوافدين في الاستفتاء على الدستور، كما بدأت المحافظة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إنشاء نظم معلومات مغلقة تربط اللجان ببعضها؛ بما يمنع تكرار التصويت في أكثر من لجنة.

وقال الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة، إن تحديد اللجان العشرة يأتي تفعيلاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستفتاء على مشروع التعديلات على الدستور، لافتًا إلى أن قرار اللجنة العليا اعتبر محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية محافظة واحدة.

تصريحات المحافظ جاءت عقب الاجتماع الموسع الذى عقده مساء أمس للتأمين والاستعداد لعملية إدلاء المواطنين بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور، بالتنسيق بين المحافظة والشرطة والقوات المسلحة، وحضره اللواء كمال الدالي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.

وقال الدكتور على عبدالرحمن، إن اللجان العشرة التي تم تخصيصها لإدلاء الوافدين بالجيزة من خارج محافظات القاهرة الكبرى تشمل مدرسة باحثة البادية الثانوية التجارية بشارع المحطة خلف قسم إمبابة، ومدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية بنات بشارع الثورة بالدقي، والمركز الحضري الطبي بكفر طهرمس نهاية شارع الملكة ببولاق الدكرور، ومدرسة الصديق للتعليم الأساسي بشارع المدارس خلف سنترال العمرانية بالعمرانية، ومدرسة الشهيد النقيب محمد محمود بشارع الأهرام الرئيسي أمام عثمان محرم بالطالبية، ومدرسة الثانوية بنين بالحي السادس مجاورة 11 بأكتوبر، ومدرسة منشأة رضوان الإبتدائية بمنشأة رضوان بالقناطر، والمدرسة الثانوية بنات بالبدرشين، ومدرسة الكريمات الجديدة بأطفيح، ومدرسة الحارة الابتدائية بالواحات البحرية.

وأوضح أن تحديد أماكن اللجان تم بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، وروعي فيها قربها من أماكن تجمعات الوافدين خاصة بالمناطق الصناعية ومواقع الإنتاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه