تخصيص عشرة لجان بالجيزة لتصويت الوافدين من خارج "القاهرة الكبرى"

كتب : محمد الأبنودي الجمعة 10-01-2014 18:17

حددت محافظة الجيزة عشر لجان لتصويت الوافدين في الاستفتاء على الدستور، كما بدأت المحافظة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إنشاء شبكة نظم معلومات مغلقة تربط اللجان ببعضها؛ بما يمنع تكرار التصويت في أكثر من لجنة.

وقال الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة، إن تحديد اللجان العشرة يأتي تفعيلاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستفتاء على مشروع التعديلات على الدستور، لافتًا إلى أن قرار اللجنة العليا اعتبر محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية محافظة واحدة.

تصريحات المحافظ جاءت عقب الاجتماع الموسع الذى عقده مساء أمس للتأمين والاستعداد لعملية إدلاء المواطنين بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور، بالتنسيق بين المحافظة والشرطة والقوات المسلحة، وحضره اللواء كمال الدالي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.

وقال الدكتور على عبدالرحمن، إن اللجان العشرة التي تم تخصيصها لإدلاء الوافدين بالجيزة من خارج محافظات القاهرة الكبرى تشمل مدرسة باحثة البادية الثانوية التجارية بشارع المحطة خلف قسم إمبابة، ومدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية بنات بشارع الثورة بالدقي، والمركز الحضري الطبي بكفر طهرمس نهاية شارع الملكة ببولاق الدكرور، ومدرسة الصديق للتعليم الأساسي بشارع المدارس خلف سنترال العمرانية بالعمرانية، ومدرسة الشهيد النقيب محمد محمود بشارع الأهرام الرئيسي أمام عثمان محرم بالطالبية، ومدرسة الثانوية بنين بالحي السادس مجاورة 11 بأكتوبر، ومدرسة منشأة رضوان الإبتدائية بمنشأة رضوان بالقناطر، والمدرسة الثانوية بنات بالبدرشين، ومدرسة الكريمات الجديدة بأطفيح، ومدرسة الحارة الابتدائية بالواحات البحرية.

وأوضح أن تحديد أماكن اللجان تم بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، وروعي فيها قربها من أماكن تجمعات الوافدين خاصة بالمناطق الصناعية ومواقع الإنتاج.