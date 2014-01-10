"تمرد معلمي مصر": تعيين 7550 معلما بالقاهرة وإدراجهم ضمن الحد الأدنى للأجور

كتب : توفيق شعبان منذ 18 دقيقة

أعلن ائتلاف "تمرد معلمي مصر"، أن عدد معلمي محافظة القاهرة الذين سيتم تعيينهم هو 7550 ممن تنطبق عليهم الشروط، موضحا أن إجمالي عدد المدرسين الذين أرسلت كشوفهم إلى المالية يبلغ 73 ألف معلم.

وجاءت توزيع المعلمين الجدد المعينين على المحافظات على النحو الآتي: محافظة الشرقية 19104، وقنا 9407، والقليوبية 9794، والغربية 7577، والقاهرة 7553، والمنوفية 6954، والمنيا 2999، والجيزة 2452، وأسوان 2058، والبحيرة 2000، والدقهلية 1949، ودمياط 796، وبورسعيد 765، وأسيوط 131، والبحر الأحمر 109، وبني سويف 44، وشمال سيناء 2، وبذلك يصل إجمالي المقرر تعيينهم 72 ألفا و694 معلما، إضافة إلى تخصيص 5 آلاف وظيفة لتعليم الكبار (محو الأمية) و5 آلاف احتياطي.

وأوضح الائتلاف في بيان رسمي له اليوم، أن عدد المعلمين المعينين أقل من عدد الوظائف المتاحة 85 ألف وظيفة، وشددت الحركة على أن الأسماء سيتم إرسالها الى المديريات في مختلف المحافظات في نهاية شهر يناير، موضحة أن الحد الأدنى سيطبق عليهم في شهر فبراير المقبل، وسيصرفون زيادة شهر يناير على استمارة منفصلة وأن جميع من أرسلت أسماؤهم تم تعينهم على درجة معلم مساعد.

من جانبه قال إبراهيم نشأت، منسق حركة تمرد المعلمين، إن وزير التربية والتعليم، أكد له بأن جميع بيانات المعلمين التي تم نشرها هي بيانات صحيحة ومعتمدة وتنطبق عليها جميع الشروط ووافق عليها كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للإحصاء. وأوضح أن البيانات سيتم إرسالها إلى المديريات والإدارات التعليمية المختلفة لتحويل المعلمين إلى "معلمين مساعدين"، حتى يتمكنوا من صرف المرتبات في شهر يناير ويطبق الحد الأدنى عليهم، مشيرا إلى أن كل الأسماء التي تم إرسالها من المديريات تم تعينها وأن محافظة الدقهلية أرسلت باقي الأسماء، على أن يتم تعيين أكثر من نحو خمسة آلاف معلم في فصول محو الأمية.