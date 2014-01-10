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أنشيلوتي يؤكد بقاء موراتا في ريال مدريد

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أنشيلوتي يؤكد بقاء موراتا في ريال مدريد أنشيلوتي يؤكد بقاء موراتا في ريال مدريد

مدريد /أ ش أ/ أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد للمسؤولين في آرسنال الإنجليزي أنه ينبغي لهم أن ينسوا تماما أي أمل لهم، في أن يضموا النجم الإسباني ألفارو موراتا على سبيل الإعارة خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالي.

وذكرت التقارير أن المدفعجية يعطون اهتماما كبيرا لمسألة الحصول على توقيع مع موراتا - الذي يبلغ من العمر 21 عاما - خلال الشهر الحالي خاصة بعد الإصابات التي تعرض لها عدد من كبار لاعبى الفريق مثل اوليفيه جيرو ونيكلاس بندنر وثيو والكوت.

وقال أنشيلوتي: "إننا لم نغير رأينا حيال هذا الأمر على الإطلاق، حيث إن الفارو سيبقى معنا، كما أنه هو نفسه لم يبلغنا بأنه يرغب في الرحيل عن الفريق".

وذكرت الأنباء في وقت سابق أن آرسنال أبدى استعداده لدفع ما يصل إلى مليوني جنيه استرليني مقابل ضم موراتا حتى نهاية الموسم، غير أنه يبدو أنه حتى هذا المبلغ الضخم لم يكن كافيا لإقناع إدارة الريال بالتفريط في لاعبها الشاب.

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