كوليت عاصي الحلاني: أنا حشورة وأتدخل في كل تفاصيل عاصي

أكدت كوليت في دردشة مع "سيدتي نت" أنها تتدخل في عمل زوجها الفنان عاصي الحلاني وقالت" طبعاًأ انا أتدخل في كل شيء وبطريقة لا شعورية. ولكن الى اي حد يمكن ان يأخذ بكلامي فان الامر يعود اليه وحده، ولكن "انا بدي احكي بدي احكي".".

وتابعت تقول " في العادة أنا اتحدث اليه وأتناقش معه في كل المواضيع الفنية، وهو يأخذ بالرأي الذي يعجبه و"يرمي" الرأي الذي لا يعجبه. هو حر في قراره ولكنني لا استطيع ان أمرر اي شيء دون أن اتدخل. انا "حشورة" وأتدخل في كل التفاصيل، لأنني مثالية وهذه الناحية تتعبني كثيراً".

وعما اذا كان عاصي يحب "حشريتها" أوضحت كوليت" المشاركة ضرورية بين الزوجين، لأن الزواج يقوم على الشراكة وخاصة بالنسبة إلى الفنان لأنه يحب ان يعرف رأي كل المحيطين به وليس رأي زوجته فقط. عاصي يمكن أن يسأل وأن يستشير أي شخص يعرفه فكيف لا يستشير زوجته؟".

أما بالنسبة للمواضيع التي يمكن أن تختلف وعاصي حولها، فأوضحت كوليت" نحن لا نختلف على شيء بل "ننشّف وج على بعض شي ساعتين وخلصنا". مع الوقت نحن حفظنا بعض عن ظهر قلب، وهذا ما يجب ان يحصل. أنا أعرف جيداً الكلام الذي يُزعل عاصي، وعندما أرغب بـ"نكوزته" قليلاً اقوله له وعندما اكون راضية اتحاشى أن اقول اي كلام يزعجه، وهو يفعل مثلي تماماً".

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