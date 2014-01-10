"الجهاد": خطة كيرى محاولة لإسقاط الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، أن خطة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لعملية التسوية محاولة لإسقاط الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.

وقال الدكتور محمد الهندى عضو المكتب السياسى لحركة الجهاد فى كلمة ألقاها خلال مسيرة حاشدة نظمتها الحركة بوسط مدينة غزة لرفض خطة كيري،" إن المفاوضين الفلسطينيين والصهاينة والأمريكان يريدون منا أن نتجرع هذا السم من خلال المفاوضات العبثية على حساب الثوابت الوطنية وحقوقنا التى لا يمكن التفريط بها".

وأضاف "المفاوضون يقولون لنا أننا توصلنا إلى حل عادل عن اللاجئين والقدس والأرض وهو حل مضمونه أن لا سيادة لنا على الأرض ولا مياه".

ووجه الهندى حديثه إلى المتسائلين عن بدائل المفاوضات بالقول "إن البدائل متوفرة وعديدة .. لكن تبنى هذه البدائل يحتاج إلى إرادة سياسية قوية ".

واعتبر أن هذه البدائل تبدأ بتحقيق مصالحة حقيقية لا تكون تحت مظلة الحسابات السياسية الخاصة والحزبية وانما تستند إلى تحقيق مصالح الشعب الفلسطينى وحماية ثوابته. معربا عن دعم حركة الجهاد لتحقيق المصالحة الوطنية وفق هذا الأساس.

وشارك فى المسيرة الجماهيرية التى انطلقت عقب صلاة الجمعة من المسجد العمرى الكبير واستقرت بالقرب من مفترق السرايا وسط مدينة غزة قيادات حركة الجهاد والفصائل الفلسطينية المختلفة ..ورفع المشاركون الشعارات المنددة بخطة كيرى .

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