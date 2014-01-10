أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"الجهاد": خطة كيرى محاولة لإسقاط الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية

Google+ Print
"الجهاد": خطة كيرى محاولة لإسقاط الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية "الجهاد": خطة كيرى محاولة لإسقاط الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، أن خطة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لعملية التسوية محاولة لإسقاط الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.

وقال الدكتور محمد الهندى عضو المكتب السياسى لحركة الجهاد فى كلمة ألقاها خلال مسيرة حاشدة نظمتها الحركة بوسط مدينة غزة لرفض خطة كيري،" إن المفاوضين الفلسطينيين والصهاينة والأمريكان يريدون منا أن نتجرع هذا السم من خلال المفاوضات العبثية على حساب الثوابت الوطنية وحقوقنا التى لا يمكن التفريط بها".

وأضاف "المفاوضون يقولون لنا أننا توصلنا إلى حل عادل عن اللاجئين والقدس والأرض وهو حل مضمونه أن لا سيادة لنا على الأرض ولا مياه".

ووجه الهندى حديثه إلى المتسائلين عن بدائل المفاوضات بالقول "إن البدائل متوفرة وعديدة .. لكن تبنى هذه البدائل يحتاج إلى إرادة سياسية قوية ".

واعتبر أن هذه البدائل تبدأ بتحقيق مصالحة حقيقية لا تكون تحت مظلة الحسابات السياسية الخاصة والحزبية وانما تستند إلى تحقيق مصالح الشعب الفلسطينى وحماية ثوابته. معربا عن دعم حركة الجهاد لتحقيق المصالحة الوطنية وفق هذا الأساس.

وشارك فى المسيرة الجماهيرية التى انطلقت عقب صلاة الجمعة من المسجد العمرى الكبير واستقرت بالقرب من مفترق السرايا وسط مدينة غزة قيادات حركة الجهاد والفصائل الفلسطينية المختلفة ..ورفع المشاركون الشعارات المنددة بخطة كيرى .

للمزيد من أخبار العربية

البشير: لا تفاوض مع الحركات المسلحة حول "السلطة والثروة"

قوات الأسد تقتل العشرات من مقاتلى المعارضة فى مدينة حمص

الرئيس التونسى يكلف الغنوشى باختيار مرشح لرئاسة الحكومة القادمة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا