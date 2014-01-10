محافظ الأقصر: السياحة هى المرآة التى تعكس صورة مصر الحضارية للعالم

أكد اللواء طارق سعد محافظ الأقصر، أن السياحة هى مصدر مهم للدخل القومى، وهى المرآة التى تعكس صورة مصر الحضارية لجميع بلدان العالم، كما أنها توفر العملة الصعبة وتساهم فى حل مشكلة البطالة والمشكلات الاقتصادية الصعبة التى تهدد حياة المصريين جميعا على أرض مصر فالسياحة كما يقولون عنها هى نار ونور.

وقال المحافظ - فى كلمته اليوم الجمعة أمام مؤتمر السياحة العالمى الذى تنظمه وزارة السياحة المصرية بمحافظة الأقصر تحت رعاية منظمة السياحة العالمية - إن الله قد أنعم على بلادنا بوجود معالم سياحية تتمثل فى الآثار الخالدة التى تبهر العيون وتسحر القلوب والعقول فهى مهد الفراعنة بها الأهرامات بها المعابد والمتاحف بها الأزهر والكنائس بها نهر النيل شريان الحياة بها الإنسان المصرى الأصيل والرائع بها كل عاش ونما على هذه الأرض الطيبة.

وأوضح أن إقبال السياح على بلادنا يزيد من دخلنا ويضاعف من ثرواتنا ويقدم لنا أفضل الدعاية لبلدنا فى كل بقاع العالم ويكسبنا صداقة الشعوب ويجعل شعوب العالم يتعرفون على مصر وأصالة شعبها ويقفون بجانبنا فى كل المحن والأزمات.

وأكد المحافظ أن طيبة كانت ولازالت على مر العصور ذات طابع سحرى خاص ينجذب لها العالم أجمع، ونسعد اليوم بمشاركتكم فى افتتاح فعاليات ورشة العمل الخاصة بدعم السياحة المصرية بدعم منظمة السياحة العالمية التى أخذت على عاتقها نقل الصورة الصحيحة عن مصر بصفة عامة والأقصر بصفة خاصة.

وقال إن شعب الأقصر الذى يعتمد بصورة كاملة على صناعة السياحة حريص على نجاح هذا المؤتمر لما له من مساهمة فعالة فى تحقيق الرواج السياحى للأقصر، لذا ونيابة عنكم جميعاً فإننى أتوجه بالشكر والعرفان لأبناء المحافظة لجهودهم المختلفة وحسن استقبالهم لضيوف المحافظة وتقديم كل الدعم والمساعدة لهم، كما أرحب بكم مرة ثانية على أرض الأقصر مهد الحضارة والفن والإبداع وندعوكم بالاستمتاع بالإمكانات الهائلة للمحافظة ثقافيا وسياحيا واثريا، مضيفا أننا نثق أن مثل إقامة هذه المؤتمرات فى المحافظة سيساهم فى إضافة المزيد والمزيد من المشروعات المتطورة لخدمة المواقع التراثية وحمايتها، معربا عن تمنياته فى الختام للجميع طيب الإقامة والاستمتاع بمناخ وآثار الأقصر وللمؤتمر كل التوفيق.

وكانت وزارة السياحة قد قامت بتنظيم ورشة عمل بمدينة الأقصر فى الفترة من 9 – 11 من الشهر الجارى، تحت رعاية منظمة السياحة العالمية بحضور طالب الرفاعى أمين عام منظمة السياحة العالمية، ورئيس التحالف الدولى للدول السياحية وبمشاركة وزراء السياحة والطيران المدنى ومحافظى الأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وعدد من سفراء الدول الأجنبية فى مصر، وذلك فى إطار المساهمة فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، والعمل على مواجهة ما تشهده الحكومة المصرية من تحديات لاستعادة حضورها على الخريطة السياحية الدولية.

للمزيد من أخبار المحافظات

مأمور طوخ ينفى وجود قنبلة على الطريق السريع.. وبطء الحركة لصيانة كوبرى

"تعليم السويس": الجيش والشرطة سيتسلمون المقرات الانتخابية الأحد القادم

القوات المسلحة تتسلم مقرات اللجان استعدادا للاستفتاء بالمنيا