مصادر: ضعف تصويت المصريين بالخارج بسبب أيام العمل

واصل المصريون فى الخارج لليوم الثالث على التوالى التصويت على الدستور الجديد فى 138 دائرة انتخابية حول العالم، بواقع 127 سفارة و11 قنصلية.

وشهد اليومان الماضيان نسبة إقبال ضعيفة، لم تتخطّ قرابة 17 ألفا، وأرجعت مصادر هذا الانخفاض إلى أن اليومين الماضيين كانا أيام عمل، خاصة فى دول الخليج، والتى ستشهد اليوم وغدا الإجازة الأسبوعية، ويوم الأحد بالدول الأوربية، فضلا عن إلغاء التصويت البريدى الذى أضعف نسبة التصويت.

من جانبه قال بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن عملية تصويت المصريين بالخارج فى كافة السفارات على الدستور الجديد تسير بشكل طيب.

وأوضح عبد العاطى أنه تم حتى الآن طباعة أكثر من ٧٧ ألف بطاقة بيانات لعملية التصويت فى الخارج، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة كثافة التصويت أيام الجمعة والسبت والأحد، باعتبارها أيام عطلات نهاية الأسبوع فى الدول العربية والأجنبية.

ولفت السفير بدر عبد العاطى إلى أن وزير الخارجية، نبيل فهمى، يتابع التقارير الواردة لغرفة العمليات التى يرأسها نائب الوزير السفير حمدى لوزة، للاطمئنان على سير عملية التصويت، حيث تشير التقارير الأولية الواردة من البعثات التى أجريت بها عملية التصويت فى ١٣٨ بعثة دبلوماسية إلى أنه لم تحدث أية مشاكل أو معوقات تعرقل عملية التصويت فى اليومين الأول والثانى على التوالى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن أية مشاكل تواجه عملية التصويت بالخارج، يتم فورا التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، باعتبارها الجهة القضائية المستقلة الوحيدة المنوط بها تحديد الضوابط والتعليمات التى تحكم عملية التصويت فى الخارج.

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