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بالصور.. ضبط 2 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بمصنع بسوهاج‎

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ضبط 2 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط مركز تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص وتعبئة سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر فى حملة تموينية استهدفت السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية بإشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج  .

وتم ضبط محمد بدرى محمد سيد 45 سنة صاحب مركز تعبئة مواد غذائية بناحية المنطقة الاولي دائرة قسم الكوثر – ويقيم مركز أخميم بإدارة مركز تعبئه مواد غذائيه بدون ترخيص وتعبئة سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وحيازة زجاجات مياه غازية ( كوكاكولا ومينى كولا وسبورت كولا ) منتهية الصلاحية وأستخدام علامات تجارية غير مخصصة له ووضع بيانات وهمية وعدم وضع الموقع الجغرافى للمصنع على العبوات وتاريخ الأنتاج حتى يكون بعيداً عن اعين الجهات الرقابية مخالفأ للقوانين والقرارات التموينيه المنظمه فى هذا الشأن محققين من وراء ذلك مكاسب ماليه غير مشروعه.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط مباحث إستهدفت المكان المشار إليه حيث تم ضبط (1536 زجاجة كوكاكولا ومينى كولا وسبورت كولا زنة 1 لتر – عدد 1000 كيس لب منتج نهائي – 150 كجم ملـح (متحجر) غير صالح للأستهلاك الآدمي – 85 كجـم لب (منتهي الصلاحية) – 50 كجم كمون مجهول المصدر – 250 كجم لب منتهي الصلاحية وغير صالح للأستهلاك الآدمي) بأجمالي مضبوطـات 2 طن و عدد 100 كجم ، بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

ضبط 2 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بسوهاج‎

ضبط 2 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بسوهاج‎

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أونا

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