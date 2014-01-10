" فاراداي" تقودك لعالم الدراجات الذكية

الدراجة الإلكترونية ترشد مستخدموها للطرق و الشوارع بالمناطق الجبلية و المدن الجديدة

كتب : نادية الدكروري الجمعة 10-01-2014 10:18

" فاراداي" ، إسم يطلق علي الدراجة الذكية، التي شهدها المؤتمر الدولي للإلكترونيات CES الذي عقد أخيراً في لاس فيجاس، و تعطي شكلا جديداً للدراجات الإلكترونية بعيداً عن المحركات الضخمة و أسلاك البطارية المزدحمة.

جاءت دراجة " فاراداي" بشكل أنيق مع محرك بطاقة 350 وات علي العجلات الأمامية و البطاريات المخزنة داخل الإطار، و صممت لترشد صاحبها علي الطرق في البيئة الجبلية أو بالمدن التي يزورها مستخدموها لأول مرة.

قال آدم فولمر ، مصمم الدراجة ، أن العمل بها إستغرق حوالي عام و نصف ، و تعمل شركة " IDEO" التي إمتلكت حق إنتاجها علي وضع اللمسات النهائية بالدراجة تمهيداً لطرحها بالأسواق قريباً.