" فاراداي" تقودك لعالم الدراجات الذكية

الدراجة الإلكترونية ترشد مستخدموها للطرق و الشوارع بالمناطق الجبلية و المدن الجديدةإعلان - Ads إعلان - Ads
كتب : نادية الدكروري الجمعة 10-01-2014 10:18
" فاراداي" ، إسم يطلق علي الدراجة الذكية، التي شهدها المؤتمر الدولي للإلكترونيات CES الذي عقد أخيراً في لاس فيجاس، و تعطي شكلا جديداً للدراجات الإلكترونية بعيداً عن المحركات الضخمة و أسلاك البطارية المزدحمة.
جاءت دراجة " فاراداي" بشكل أنيق مع محرك بطاقة 350 وات علي العجلات الأمامية و البطاريات المخزنة داخل الإطار، و صممت لترشد صاحبها علي الطرق في البيئة الجبلية أو بالمدن التي يزورها مستخدموها لأول مرة.
قال آدم فولمر ، مصمم الدراجة ، أن العمل بها إستغرق حوالي عام و نصف ، و تعمل شركة " IDEO" التي إمتلكت حق إنتاجها علي وضع اللمسات النهائية بالدراجة تمهيداً لطرحها بالأسواق قريباً.