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' دي ماريا سيظل في ريال مدريد '

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' دي ماريا سيظل في ريال مدريد ' ' دي ماريا سيظل في ريال مدريد '

مدريد، (إفي): أكد مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إيميليو بوتراجينيو، أن الأرجنتيني أنخل دي ماريا سيظل في الفريق، مستبعدا طرحه للبيع خلال سوق الانتقالات الشتوية، بعدما بدر منه في مباراة فريقه وسلتا فيجو الاثنين الماضي بالجولة الـ18 من الليجا.

وكان دي ماريا قد أثار موجة جدل عندما أمسك لدى خروجه من الملعب عقب استبداله بالويلزي جاريث، بعضوه الذكري وسط صافرات استهجان من قبل جماهير الملكي.

وذكر بوتراجينيو في تصريحات صحفية عقب فوز فريقه بهدفين دون رد على ضيفه أوساسونا والاقتراب من التأهل لربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا: "دي ماريا ساعدنا كثيرا في مباريات سابقة. إنه لاعب يحظى بثقة المدرب ولم يلعب اليوم لدوافع فنية. إنه لاعب في الفريق وسيظل هكذا".

وقال "التأهل لم يحسم بعد. في الشوط الثاني من اللقاء تحسن الفريق كثيرا. يجب علينا الدفاع عن النتيجة على ملعب بامبلونا".

واقترب ريال مدريد من التأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه ذهابا بهدفين دون رد على ضيفه أوساسونا على ملعبه سانتياجو برنابيو.

وستقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل على ملعب رينو دي نافارا.

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