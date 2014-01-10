تقرير: 51 مليون مستخدم لـ"فيس بوك" بالوطن العربى

تستعد شركة "اى تى فيجين" المتخصصة فى توفير منصات متطورة لأساليب التسويق الرقمى لإعلان علامتها التجارية الجديدة "ITV" خلال الربع الأول من العام الجارى، وتأتى هذه الخطوة لتعكس إيمانها بأهمية توفير منصة إلكترونية متطورة تتوافق وتطلعات عملائها فى السوق المصرى، واستجابة لمتطلباتهم فى الترويج لخدماتهم ومنتجاتهم الجديدة.

وتعمل العلامة الجديدة على ترجمة أبرز نتائج الشركة خلال العام المنصرف 2013 حيث استطاعت أن تحقق معدلات نمو بلغت 100% فى حجم أعمالها، بالإضافة إلى إدارة العديد من الحملات الإعلانية الناجحة والمتميزة للعديد من عملائها فى السوق المصرى.

وأوضحت الشركة فى بيان أمس، وفقًا لأحدث تقارير مؤسسة Social Bakers فقد بلغ عدد مشتركى موقع التواصل الاجتماعى الأول "فيس بوك" بمصر 16.8 مليون مستخدم، وأوضح التقرير الصادر فى نوفمبر 2013، أن سامسونج مصر تربعت على عرش أقوى 5 علامات تجارية، تلتها فودافون ثم موبينيل وبيبسى.

أما المنطقة العربية فقد أظهرت المؤشرات أن شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تجتذب ما يقرب منن 51 مليون مستخدم بالوطن العربى، بينما يتجاوز تويتر الـ1.3 مليون مستخدم عربي، أما "اليوتيوب" فوصل إلى نحو 167 مليون مشاهدة يوميًا فى المنطقة العربية، أما جوجل بلس فقد وصل عدد مستخدميه إلى 359 مليون مستخدم.

> ومن المقرر أن تدعم خلال الفترة المقبلة وتزامنًا مع إطلاق العلامة التجارية الجديدة ITV، إنتاج المحتوى المرئى التفاعلى والفيديوهات ذات الجودة التى تتناسب والطبيعة التقنية لمواقع التواصل الاجتماعى مثل "اليوتيوب".

وقال المهندس أحمد صبرى، رئيس مجلس الإدارة، إن الهدف من العلامة التجارية هو خلق هوية متماسكة تستطيع تلبية كل احتياجات ومتطلبات عملائنا اعتمادًا على ما تقدمه وتتيحه الشركة من خدمات مبتكرة وجديدة تتوافق والمتغيرات العالمية.

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