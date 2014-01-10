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"البحث عن الكنز" وعروض أخرى في ملتقى الدراجات النارية والهوائية "بيكر زون"

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"البحث عن الكنز" وعروض أخرى في ملتقى الدراجات النارية والهوائية "بيكر زون" "البحث عن الكنز" وعروض أخرى في ملتقى الدراجات النارية والهوائية "بيكر زون"

كتب : ياسر شعبان الجمعة 10-01-2014 00:02

كشفت شركة فينومينا (Phenomena) المنظمة لأول حدث مصري متخصص في مجال الدراجات النارية والهوائية، عن العديد من الأنشطة المقرر انعقادها على هامش ملتقى"بيكر زون" (Biker Zone) في السادس عشر من الشهر الجاري بـ"كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس بالقاهرة.

ومن أهم هذه الأنشطة إقامة مؤتمر يضم العديد من الجلسات الخاصة بالتعرف على أحدث تكنولوجيات عالم الدراجات النارية والهوائية بمشاركة متحدثين متخصصين في هذا المجال، وجلسات التوعية بإجراءات السلامة عند ركوب الدراجة النارية أوالهوائية.

كما تشارك دكتورة يمنى خليل، متخصصة الإسعافات الأولية، للتوعية بأهم الخطوات التي يجب اتباعها عند وقوع حادث سير أثناء ركوب الدراجة النارية أو الهوائية.

يتضمن الحدث أيضًا استضافة متخصصين في عروض الدراجات النارية والهوائية، والتي من المقرر عرضها بمنطقة العروض "Stunt Zone" بالملتقى، كما تقام على هامش الحدث مسابقة البحث عن الكنز”Treasure Hunt” بمشاركة مجموعات من الشباب الدراجين.

ويشمل الملتقى أنشطة مخصصة للأطفال برعاية مؤسسة "نوتي ساينتيست" العالمية المتخصصة فى تعليم وتدريب الأطفال من خلال التجارب العلمية والعملية، وذلك بمنطقة الأطفال والألعاب "Kids & Gaming Zone " بالملتقى، وكذلك عروض فنية، مع تواجد للعديد من الفرق الموسيقية، وذلك لإعطاء الفرصة لجميع أفراد الأسرة للاستمتاع والترفيه.

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