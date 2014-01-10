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وكيل الأزهر: إعادة إحياء مكتبة الحسين واسترداد مخطوطة مصحف عثمان

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وكيل الأزهر: إعادة إحياء مكتبة الحسين واسترداد مخطوطة مصحف عثمان وكيل الأزهر: إعادة إحياء مكتبة الحسين واسترداد مخطوطة مصحف عثمان

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن مجلس إدارة مسجد الأمام الحسين قرر إعادة إحياء المكتبة، واسترداد الكتب والمخطوطات، التى نقلت منها فى العهد السابق.

وأوضح "شومان" عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لقد فوجئت بتحويل المكتبة إلى مخازن بعد أن فرّغت من كتبها التى كنا نغترف منها أيام البحث فى الماجستير والدكتوراة، كما تم الاتفاق على مخاطبة الجهات المعنية لاسترداد مخطوطة مصحف سيدنا عثمان ووضعها فى مكانها الذى بقى خاليا ينتظرها فى الغرفة الشريفة.

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