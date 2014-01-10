شفيق: البرادعي أفتى بتعيين تلاميذ صربيا في الحكومة.. وترك صوابع تلعب في مصر

كتب : جهاد أحمد منذ 33 دقيقة

الفريق أحمد شفيق

قال الفريق أحمد شفيق إن التسجيلات التي خرجت مؤخرا للنشطاء السياسيين كشفت عن العديد من الأشياء التي لم تكن جديدة، مؤكدا أن قضية التدريب في صربيا لبعض النشطاء السياسيين ليست جديدة.

وأكد شفيق، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360" على قناة "القاهرة و الناس"، أن اللافت للنظر أن هناك بعض الذين ينتمون لمعسكر صربيا في مناصب حكومية، وتساءل شفيق لماذا لا يختفي هؤلاء من الساحة.

وأكد شفيق أن الدكتور محمد البرادعي ترك أصابع تعبث في شؤون مصر، وأنه البرادعي أفتى ببعض الترشيحات في الحكومة وكلهم من تلاميذ صربيا ونركهم في أكبر المناصب وغادر مصر ليعبث بأمنها من الخارج.

وأوضح أنه كان أول الداعمين لعودة البرادعي إلى مصر قبل أن تتضح له الرؤية.

الأخبار المتعلقة:

شفيق: زيارة "منصور" للكاتدرائية غير مسبوقة.. وتدل على شخصيته المتوازنة

شفيق: إذا ترشح السيسي سأكون من الداعمين له.. ولو طلبني الشعب للرئاسة سألبي

شفيق: "الإخوان" اعتبروا مصر جزءا من الإمارة الإسلامية.. وسقوطهم "بعث جديد" للوطن

شفيق: يجب إزالة فترة حكم الإخوان من تاريخ مصر.. وعلينا اجتثاثهم من المجتمع

شفيق: مصر لم تعد آمنة بسبب إصرار الإخوان على الفوضى

شفيق: مصر ولدت من جديد بعد 30 يوينو.. لكن الثورة لم تحقق كل أهدافها