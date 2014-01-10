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شفيق: البرادعي أفتى بتعيين تلاميذ صربيا في الحكومة.. وترك صوابع تلعب في مصر

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شفيق: البرادعي أفتى بتعيين تلاميذ صربيا في الحكومة.. وترك صوابع تلعب في مصر شفيق: البرادعي أفتى بتعيين تلاميذ صربيا في الحكومة.. وترك صوابع تلعب في مصر

كتب : جهاد أحمد منذ 33 دقيقة

الفريق أحمد شفيق

قال الفريق أحمد شفيق إن التسجيلات التي خرجت مؤخرا للنشطاء السياسيين كشفت عن العديد من الأشياء التي لم تكن جديدة، مؤكدا أن قضية التدريب في صربيا لبعض النشطاء السياسيين ليست جديدة.

وأكد شفيق، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360" على قناة "القاهرة و الناس"، أن اللافت للنظر أن هناك بعض الذين ينتمون لمعسكر صربيا في مناصب حكومية، وتساءل شفيق لماذا لا يختفي هؤلاء من الساحة.

وأكد شفيق أن الدكتور محمد البرادعي ترك أصابع تعبث في شؤون ، وأنه البرادعي أفتى ببعض الترشيحات في وكلهم من تلاميذ صربيا ونركهم في أكبر المناصب وغادر مصر ليعبث بأمنها من الخارج.

وأوضح أنه كان أول الداعمين لعودة البرادعي إلى مصر قبل أن تتضح له الرؤية.

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