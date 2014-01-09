تغريم مدرب ليفربول 8 الآف استرليني لانتقاده التحكيم

(/أ ش أ/) - قرر اتحاد الكرة الانجليزي اليوم الخميس تغريم بريندن رودجرز المدير الفني لنادى ليفربول ثمانية الآف جنيه استرليني مع تحذيره من تكرار نفس السلوك بسبب تصريحاته لوسائل الاعلام التى انتقد فيها الحكام.

كان رودجرز قد اعترف باساءته التصرف بعد انفجاره فى موجة غضب بعد هزيمة ليفربول 2/1 أمام مانشستر سيتى فى احدى مباريات الدورى الممتاز يوم 26 ديسمبر الماضي.

وانتقد رودجرز فى تصريحاته "الاداء المروع" على حد وصفه لطاقم التحكيم الذى ادار اللقاء وشكك فى تعيين الحكم لى ماسون الذى ينتمى لاقليم بولتون لادارة اللقاء.