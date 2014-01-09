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بالصور.. وزير القوى العاملة يصل مؤتمر أهالى الشرابية لدعم الدستور

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وصل كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، منذ قليل إلى المؤتمر الجماهيرى لأهالى الشرابية لدعم الدستور المعدل، بمدرسة الضاهر بحى الشرابية بجوار مترو غمرة، وقد بدأ المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

ويعقد المؤتمر بحضور كل من الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، واللواء هشام خشبة رئيس حى الشرابية، والدكتور حسام الدين المساح ممثل المعاقين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور.

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