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زلزال بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر يضرب إقليم كردستان العراق

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زلزال بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر يضرب إقليم كردستان العراق زلزال بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر يضرب إقليم كردستان العراق

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، أن هزة أرضية ثانية ضربت جنوب شرق محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وكانت هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قد ضربت صباح اليوم منطقة الشيخان جنوب شرق محافظة دهوك وتسببت بخسائر مادية.

وقالت الهيئة في بيان مساء اليوم الخميس، إن الهزة الأرضية الثانية التي ضربت محافظة دهوك كانت أقوى من سابقتها، حيث خلفت أضرارًا مادية جسيمة على الرغم من أنها لم تستمر أكثر من ثلاث ثوانٍ.

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