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بالصور..”أسد” شاب يلقى حتفه بحديقة حيوان بأندونيسيا

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“الاسد” مايكل الذى لقى حتفه

لقى أسد حتفه فى حديقة حيوان تسمى “سورابايا” في إندونيسيا والتي تصفها مجموعات حقوق الحيوان بأنها الحديقة الأكثر قسوة في العالم.

وقد صُوّر الأسد الذي يبلغ من العمر 18 شهراً ويسمى مايكل، ورقبته محشورة بين قضبان قفصه الحديدي، مما أثار استياء العديد من المراقبين لنشاطات الحديقة حول العالم.

وتأتي الحادثة بعد 24 ساعة فقط من إعلان الحديقة عن موت العديد من الحيوانات البرية داخل أقفاصها بسبب سوء التغذية، على الرغم من أن الحديقة كانت قد ألقت باللوم على الظروف الجوية ، وفقاً لروسيا اليوم .

ولم يعثر محققو الشرطة على جثة الأسد لتشريحها ومعرفة المزيد عن ملابسات الحادث، وامتنع ضابط كبير في الشرطة الإندونيسية عن الإدلاء برأيه فيما اذا كانت الحديقة الأسد تريد بإخفائها جثة، أن تعرقل سير التحقيقات أم لا.

وكشفت إحصائيات أجريت في يوليو العام الماضى  عن موت 43 حيوانا أيضا داخل الحديقة نتيجة للاهمال والمعاملة السيئة، ومن بين الحيوانات زرافة عثر في معدتها على 20 كيلوغراما من البلاستيك، ونمر سومطرة الذي تناول بانتظام لحوما تحتوي على مادة الفورمالديهايد.

و أنكر متحدث باسم الحديقة أن يكون موت الأسد أو باقي الحيوانات ناتجا عن سوء معاملة أو إهمال من جانب موظفي الحراسة، وأرجع ذلك إلى نظام غلق الأبواب وفتحها أوتوماتيكيا الذي يؤمن سلامة حراس الحديقة.

 

"الاسد" مايكل الذى لقى حتفه

“الاسد” مايكل الذى لقى حتفه

 

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