موراتا يفتح الباب أمام إمكانية الرحيل عن ريال مدريد

مدريد، (إفي): فتح المهاجم الصاعد ألبارو موراتا، الباب أمام إمكانية الرحيل عن ناديه الحالي ريال مدريد حيث قال إنه سيبدأ في دراسة العروض التي قد تقدم له إذا شعر بعدم وجود دور بارز له في صفوف الفريق.

وفي تصريحات نقلتها مجلة (116 دقيقة) الإسبانية الرقمية اليوم قال موراتا: "أنا أنتمي لريال مدريد منذ أن كنت صغيرا وسأظل هكذا طوال حياتي، ولكن أعتقد أنه من المهم أن يكون للاعب دور بارز في فريقه".

كما أضاف: "إذا شعرت في لحظة ما أنني ليس لي دور بارز، سأبدأ في تقييم الخيارات الأخرى. ففي كرة القدم من الصعب الحفاظ على المكان خاصة في ناد مثل ريال مدريد".

وحول موقعه الحالي مع الريال، أوضح أن اللعب مع الفريق الأول لكرة القدم في الملكي أمر معقد "الأمور لا تسير بنحو جيد مع جميع الناس. إذا كان بإمكانك قبول الوضع عندها ستقدر قيمة الدقائق.. ففي كرة القدم الدقيقة من ذهب".

وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى أن هناك عدة أندية ترغب في ضم موراتا (21 عاما)، من بينها توتنهام وأرسنال الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي، وإن كان بعضها يحاول الحصول على خدماته على سبيل الإعارة.