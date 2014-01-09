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يوسف الشريف يتعاقد على بطولة مسلسل ” الصياد”

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يوسف الشريف يتعاقد على بطولة مسلسل ” الصياد” يوسف الشريف يتعاقد على بطولة مسلسل ” الصياد”

تعاقد الفنان يوسف الشريف مع المنتج خالد حلمي و شركته “راديو وان”،وذلك للقيام ببطولة مسلسل “الصياد”.

ويجري حاليا وضع اللمسات النهائية للسيناريو استعداد لبدء التصوير خلال الايام القليلة القادمة وقال خالد حلمي : تم توقيع العقد بين يوسف الشريف والشركة منذ ايام قليلة ،ويقوم بكتابة السيناريو والحوار للمسلسل السيناريست عمرو سمير عاطف ،وهو ثاني تعاون بينه وبين الشريف، بعد تعاونهما في مسلسل”رقم مجهول”، اما الاخراج فسيكون للمخرج أحمد مدحت الذي سبق وان تعاون معه في فيلم”العالمي”،ويتولى مسئولية تصوير المسلسل مدير التصوير السينمائي احمد جبر.

وأضاف خالد حلمي : المسلسل الجديد تجربة درامية مختلفة شكلا ومضمونا عن الاعمال الدرامية الموجود علي الساحة، وفي نفس الوقت يقدم الشريف في لون وشخصية ومختلفة عن بقية الادوار التي قدمها خلال العاميين الاخيرين، وقد قررت الشركة المنتجة رصد ميزانية ضخمة للمسلسل.

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