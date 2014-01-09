أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محكمة السويس تستلم قرار انتخاب الوافدين على الاستفتاء

Google+ Print
محكمة السويس تستلم قرار انتخاب الوافدين على الاستفتاء محكمة السويس تستلم قرار انتخاب الوافدين على الاستفتاء


> استقبلت محكمة السويس صباح اليوم الخميس، قرارا من اللجنة العليا للانتخابات الخاص بانتخاب الوافدين بالمحافظة فى اللجان القريبة منهم، ضمن إجراءات التسهيل للمواطنين التصويت على الاستفتاء الخاص بمسودة الدستور الجديد.

وقال مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" إن القرار استلمه المستشار وائل إبراهيم رئيس المحكمة، موضحا أنه حتى الآن لم توضع آلية لتنفيذ القرار، وهل سيتم تشكيل لجان بالمحافظة لهذا الأمر من عدمه أو دخول أى وافد من خارج المحافظة إلى أى لجنة، موضحا أنهم خاطبوا اللجنة العليا للانتخابات للاستفتسار عن آلية تنفيذ القرار وتطبيقه فى لجان التصويت.

للمزيد من أخبار المحافظات...

الصحة بالمنيا: انتظام العمل بجميع مستشفيات المحافظة

استقالة 3 أعضاء بالحرية والعدالة فى بنى سويف اعتراضاً على عنف الإخوان

مؤتمر جماهيرى لـ"المصريين الأحرار" بكفر الشيخ للحشد بنعم للدستور

القنصل العام للسفارة السويسرية بالقاهرة تشكر مدير أمن البحر الأحمر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365