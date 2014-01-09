محكمة السويس تستلم قرار انتخاب الوافدين على الاستفتاء



> استقبلت محكمة السويس صباح اليوم الخميس، قرارا من اللجنة العليا للانتخابات الخاص بانتخاب الوافدين بالمحافظة فى اللجان القريبة منهم، ضمن إجراءات التسهيل للمواطنين التصويت على الاستفتاء الخاص بمسودة الدستور الجديد.

وقال مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" إن القرار استلمه المستشار وائل إبراهيم رئيس المحكمة، موضحا أنه حتى الآن لم توضع آلية لتنفيذ القرار، وهل سيتم تشكيل لجان بالمحافظة لهذا الأمر من عدمه أو دخول أى وافد من خارج المحافظة إلى أى لجنة، موضحا أنهم خاطبوا اللجنة العليا للانتخابات للاستفتسار عن آلية تنفيذ القرار وتطبيقه فى لجان التصويت.

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