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مفتى أوكرانيا يغادر القاهرة عقب توقيع برتوكول مع دار الإفتاء

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مفتى أوكرانيا يغادر القاهرة عقب توقيع برتوكول مع دار الإفتاء مفتى أوكرانيا يغادر القاهرة عقب توقيع برتوكول مع دار الإفتاء

غادر مطار القاهرة الدولى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الشيخ أحمد تميم مفتى أوكرانيا والوفد المرافق وقوامه ٣ أفراد متجها إلى اسطنبول عقب زيارة استغرقت ٦ أيام أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصرى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية تتناول تعزيز التعاون الدينى بين البلدين وإمداد مسلمى أوكرانيا بجميع إصدارات دار الإفتاء المصرية المطبوعة والإلكترونية.

كما تتضمن الزيارة توقيع بروتوكول تعاون بين دار الإفتاء المصرية ومفتى أوكرانيا.

وأنهى مفتى أوكرانيا إجراءات مغادرته على متن الطائرة التركية المتجهة إلى اسطنبول.

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