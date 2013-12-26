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مؤسس حملة ارادة شعب . مبروك للمصريين على ادراج جماعة الاخوان ضمن لائحة الارهاب

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مؤسس حملة ارادة شعب . مبروك للمصريين على ادراج جماعة الاخوان ضمن لائحة الارهاب مؤسس حملة ارادة شعب . مبروك للمصريين على ادراج جماعة الاخوان ضمن لائحة الارهاب

كتب/مصطفى كامل سيف الدين

احمد المياح مؤسس حملة ارادة شعب . مبروك للمصريين على ادراج جماعة الاخوان ضمن لائحة الارهاب ويناشد المياح كل اجهزة الدولة والرقابة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعى والمواقع الاخبارية . ان يتم اغلاق المواقع التى تنتمى للجماعه الارهابية لأنها تفسد عقول المواطنين مما تنشره من اخبار كاذبة واخبار تهدد السلم والمجتمع المصرى بأثره وتحدث قائلا نرجوا تتبع كل من يهدد او يسب او يكذب على الشعب المصرى والمؤسسات الامنية والقيادات العسكرية فورا لأن هذه المرحلة لابد من ادراك كل كلمة تكتب على هذه المواقع والشبكات وجاء الاوان ان يلتزم كل فرد فى الدولة بما يقول ويتحدث ويكون مسئول مسئولية كامله بما نشره ومدى خطورته على المجتمع المصرى وتشويه صورة امام العالم اجمع . ويدرك انه سيعاقب بما كتبته يداه .

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