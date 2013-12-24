من «الأطراف» لـ«القلب».. الإرهاب ينتقل من سيناء والقناة لمركز الدلتا

منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى الثالث من يوليو الماضى ووتيرة العمليات التفجيرية آخذة فى التصاعد ضد قوات الجيش والشرطة والمدنيين العزل فى شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، وبعد عدد من المحاولات المحدودة لنقل خريطة التفجيرات إلى قلب الدولة المركزية فى القاهرة والدلتا نجحت أمس المحاولة الأخيرة لتدمر جانبا من مديرية أمن الدقهلية التى حاول أعضاء فى شبكة تكفيرية تفجيرها بشكل محدود فى يوليو الماضى، وذلك بعد بيانات متعددة لجماعة أنصار بيت المقدس فى بيانات صحفية متتالية توعدوا فيها قوات الأمن.

25 يوليو:

انفجار أمام قسم أول المنصورة

كشف الفحص أن الانفجار ناجم عن قنبلة موقوتة يدوية الصنع على مستوى عالٍ من التكنولوجيا، تم تصنيعها باستخدام ٣ بطاريات و«تايمر» موقوت على ٦ دقائق فقط، وأنها مضبوطة على «الاهتزاز»، بحيث تنفجر إذا حاول أحد هزها أو فحصها أو نقلها من مكانها وتم وضعها فى بلاعة أمام مخزن السلاح والذخيرة لإخفائها عن العيون وإحداث أكبر قدر من الخسائر فى الأرواح.

5 ديسمبر:

محاولة اغتيال وزير الداخلية

نجا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من محاولة اغتيال، بعدما تم استهداف موكبه بسيارة مفخخة قريبا من منزله فى مدينة نصر، قبل أن تتبنى جماعة أنصار بيت المقدس التكفيرية المحاولة، ويعتبر الاعتداء هو أول اعتداء بسيارة مفخخة فى القاهرة.

7 أكتوبر:

استهداف القمر الصناعى

أطلق مجهولون قذيفة «آر بى جى» على القمر الصناعى بمنطقة المعادى فجر الاثنين 7 أكتوبر وأسفر الحادث عن تلفيات بالمقر، دون خسائر بشرية، قبل أن يكشف تسجيل بثته كتائب الفرقان التكفيرية مسؤوليتها عن الحادث.

20 أكتوبر:

كنيسة العذراء بالوراق

راح ضحية إطلاق النار على حضور حفل زفاف بالكنيسة ٥ أشخاص وأصيب 18 آخرون، بينهم طفلتان وامرأة ومواطن مسلم، بعد أن تحول حفل زفاف قبطى إلى مأتم عقب استهداف مسلحين ملثمين على دراجة بخارية كنيسة العذراء بمنطقة الوراق لحظة خروج عدد من الأقباط من الكنيسة بعد إتمام مراسم الزفاف.

17 نوفمبر:

اغتيال ضابط الأمن الوطنى محمد مبروك

استهدف 4 ملثمين ضابط الأمن الوطنى محمد مبروك. وذكرت التحريات أن الجناة أرادوا الانتقام من مبروك لأسباب سياسية تتعلق بجمعه معلومات وتحريات عن مدى تورط عدد من قيادات جماعة الإخوان فى قضيتى الهروب من سجن وادى النطرون والتخابر مع حركة حماس.وأفادت التحريات بأن منفذى الحادث رصدوا تحركات الضحية قبل يومين، وذلك من خلال شهادة بعض الشهود.

24 سبتمبر:

تفجير مديرية أمن الدقهلية

انفجرت سيارة مفخخة بمديرية أمن الدقهلية، فى وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 15 وإصابة 134 وانهيار أجزاء من المبنى، وانهيارات فى مبنى المسرح القومى المواجه للمديرية وأحد البنوك الخاصة.