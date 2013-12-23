أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بان كى مون يوصى بزيادة قوات حفظ السلام فى جنوب السودان

Google+ Print
بان كى مون يوصى بزيادة قوات حفظ السلام فى جنوب السودان بان كى مون يوصى بزيادة قوات حفظ السلام فى جنوب السودان

قال الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى مون" إنه سيوصى مجلس الأمن الدولى، اليوم الاثنين، بزيادة قوات حفظ السلام فى جنوب السودان لتوفير حماية أفضل للمدنيين من العنف الذى دفع البلاد إلى شفا حرب أهلية.

وقال "بان" للصحفيين "سأرسل خطابا إلى مجلس الأمن يتضمن توصياتى بزيادة قدرة الحماية لبعثة الأمم المتحدة بقوات إضافية وشرطة ودعم فى مجال الإمداد والتموين."

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتصل بالفعل بالدول لتطلب منها المساهمة بقوات وإمدادات، وللأمم المتحدة حوالى 6800 جندى لحفظ السلام وحوالى 700 شرطى فى جنوب السودان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365