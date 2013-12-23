بان كى مون يوصى بزيادة قوات حفظ السلام فى جنوب السودان

قال الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى مون" إنه سيوصى مجلس الأمن الدولى، اليوم الاثنين، بزيادة قوات حفظ السلام فى جنوب السودان لتوفير حماية أفضل للمدنيين من العنف الذى دفع البلاد إلى شفا حرب أهلية.

وقال "بان" للصحفيين "سأرسل خطابا إلى مجلس الأمن يتضمن توصياتى بزيادة قدرة الحماية لبعثة الأمم المتحدة بقوات إضافية وشرطة ودعم فى مجال الإمداد والتموين."

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتصل بالفعل بالدول لتطلب منها المساهمة بقوات وإمدادات، وللأمم المتحدة حوالى 6800 جندى لحفظ السلام وحوالى 700 شرطى فى جنوب السودان.

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