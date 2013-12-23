"معلمى الغربية" تعلن نتيجة القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفى

أجرت نقابة المعلمين بالغربية القرعة العلنية، مساء اليوم الاثنين، لخروج نصف اللجان النقابية من مجلس الإدارة وإجراء الانتخابات من جديد على نصف العدد طبقا للائحة النقابات المهنية.

وأجريت قرعة التجديد النصفى بلجنة ثان طنطا بحضور مدير عام إدارة شرق طنطا رضا نجيب، وأمين صندوق النقابة الفرعية نائبا عن رئيس النقابة الفرعية، وحامد الطباخ رئيس لجنة ثان طنطا، ومحمود جمال الدين.

وأسفرت القرعة عن خروج كل من سمير عبد الجواد وشريف البابلى ووائل حجازى، وسعيد أبو النصر وعبد الناصر الجمل وهانى شاكر، وسعد زغلول وجمال حامد، وتبقى كل من عاطف الخولى، وسامى الشافعى وحسام نور ومحمد أبو المكارم، وليلى النجار وعطية عطية وحياة برغش، إضافة ورئيس اللجنة حامد الطباخ.

كما أجريت قرعة التجديد النصفى بلجنة مركز طنطا بحضور مدير عام إدارة شرق طنطا رضا نجيب، وأمين صندوق النقابة الفرعية، ومحمود الكنيسى رئيس لجنة المركز، وفتحى الجزار، وأسفرت القرعة عن خروج كل من، الجوهرى زين الدين ومحمد أبو عوف، وعادل حناش وهشام أبوشعيشع، وإبراهيم شفيق وإبراهيم عابورة، وأحمد سالم والمرحوم محمد عزب.

واستمرار كل من محمود غازى، وإسماعيل عبد الحليم، ومحمد رمزى، وإسماعيل الجعار، وأشرف هلال ورمضان بحيرى وعمرو شعبان، إضافة إلى رئيس اللجنة محمود الكنيسى، وأكدت اللجنة المشرفة على عملية القرعة أنه من حق من خرجوا فى القرعة خوض الانتخابات التى سوف تجرى فى شهر فبراير المقبل.