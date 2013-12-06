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"القومى لحقوق الإنسان" يعزى القارة الأفريقية فى رحيل مانديلا

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"القومى لحقوق الإنسان" يعزى القارة الأفريقية فى رحيل مانديلا "القومى لحقوق الإنسان" يعزى القارة الأفريقية فى رحيل مانديلا

نعى المجلس القومى لحقوق الإنسان ببالغ الحزن والأسى المناضل الجنوب أفريقى نيلسون مانديلا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق، وأكد المجلس على دور الفقيد ضد التمييز العنصرى من أجل إقامة الديمقراطية وإعلاء قيم حقوق الإنسان.

وأكد المجلس فى بيانه اليوم، أن الزعيم نيلسون مانديلا سيظل رمزا من رموز التحرر الوطنى تحقيقاً للقيم النبيلة والكرامة الوطنية وتأكيدا لتطلعات الشعوب فى الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وسيظل ما قام به المناضل العظيم مانديلا فى كفاحه لتوحيد جنوب أفريقيا وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية نموذجا لدول العالم فى انتقالها السلمى والتحول الديمقراطى وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

وقدم المجلس تعازيه لشعب جنوب أفريقيا بصفة خاصة وشعوب القارة الأفريقية بصفة عامة، لافتا إلى أنه سوف تذكر الشعوب أن شخصا بقامة مانديلا والزعيم الراحل جمال عبد الناصر وكوامى نكروما وجوليوس نيريرى وغيرهم من الزعماء وحكماء أفريقيا سوف يبقون إلى الأبد فى الذاكرة لدورهم ليكون لملايين آخرين مستقبلا أفضل.
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