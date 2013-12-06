نبيل فهمي يلتقي نائب رئيس وسكرتير عام حزب المؤتمر الحاكم في الهند

قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الجمعة، إن نبيل فهمي، وزير الخارجية، التقى خلال زيارته الحالية إلى الهند، بنائب رئيس وسكرتير عام حزب المؤتمر الذي يقود الائتلاف الحاكم في الهند، راؤول غاندي، حيث شرح «فهمي» تطورات الأوضاع السياسية في مصر ، مستعرضًا خريطة الطريق وما تم إنجازه بشأنها.

وأوضح «عبدالعاطي» أن «(فهمي) أبرز أن زيارته الحالية إلى نيودلهي تحمل رسالة سياسية بالغة الأهمية مفادها الرغبة في تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة والعالم وما يحدث فيهما من تحولات».وأضاف المتحدث أن «فهمي» و«غاندي» أعربا خلال خلال اللقاء عن اعتزازهما بالعلاقة التاريخية بين البلدين والتي لطالما ساهمت في صياغة رؤية للعالم النامي تحافظ على مصالحه وتصون أهدافه، كما شدد «غاندي» على حرص الهند على مدّ جسور التعاون مع مصر في شتى المجالات.