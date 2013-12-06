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مليون و700 ألف جنيه لمد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بسوهاج

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مليون و700 ألف جنيه لمد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بسوهاج مليون و700 ألف جنيه لمد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بسوهاج

أكد اللواء المهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه فى إطار مشروع التنمية المتكاملة (5)، تم تخصيص مبلغ مليون و700 ألف جنيه لمد شبكات مياه شرب للمناطق المحرومة بطول 19 كيلو مترا، وذلك فى مدن سوهاج وأخميم والمراغة وطهطا وطما وجهينة وساقلتة والبلينا وجرجا.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذى عقده اللواء محمود محمد عتيق محافظ سوهاج، مع المهندس شعبان قنديل سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وعبد الرحيم عثمان محمد مدير الصندوق الاجتماعى، والمهندس محمد غازى مدير مشروعات الأشغال العامة بالصندوق الاجتماعى، والمهندسة سهير أبو طالب وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محمد أبو الفتوح وكيل وزارة الرى، والأستاذة نادية محمد احمد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس زكريا أحمد مصطفى مدير مديرية الطرق، وذلك لبحث المشروعات التى ينفذها الصندوق الاجتماعى بسوهاج.

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مصر 365