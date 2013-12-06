«برهامى» للإخوان: أنصحكم بترك الغِيبة والكذب

وجه ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، نصيحة لتنظيم الإخوان قائلا "أنصحكم بترك الغِيبة، والنميمة، والكذب".

جاء ذلك ردا على اتهامات الداعية عبدالرحمن عبدالخالق، له بأنه الرأس المدبر للانقلاب على الدكتور محمد مرسي، قائلا: "ما قلته هو أنه إذا خرج ملايين أكثر من الذين انتخبوه فسأنصحه بالاستقالة"، مضيفا "وهذا ما قالة الرئيس المعزول عن نفسه من قبل وهو "إذا خرج عشرة ضدي سأستقيل".

وتابع "برهامي" عبر موقع صوت السلف ردا على سؤال بأنه مهندس الانقلاب وعرَّابه، والرأس المدبر له، والعقل المخطط لعزل الدكتورمحمد مرسي، "كان حديثي نصحًا له وللأمة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قائلا "وهو الذي يتمناه الإخوان الآن"، مؤكدا: حديثي كان لتجنب الفتن.

وأردف بأنه لم يصرح بأن الداخلية أمرت الدعوة السلفية وحزب النور بالنزول ضد مرسي، كما قال تنظيم الإخوان، وكان حديثهم عني من ضمن الأكاذيب، وأنا لست نادما على ما قلته في حق المعزول، ولكن استمرار إهمال مطالب الشعب المصري أدى إلى عزله.

شبكةعيونالإخبارية

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