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مسيرة حاشدة لتأييد الجيش بمركز أولاد صقر بالشرقية

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مسيرة حاشدة لتأييد الجيش بمركز أولاد صقر بالشرقية مسيرة حاشدة لتأييد الجيش بمركز أولاد صقر بالشرقية

بدأت فعاليات مسيرة تأييد الجيش والشرطة، التى تنظمها حملة "كمل جميلك" اليوم، الجمعة، منذ الساعة الثانية ظهرا.

وقال عبد الناصر الغوابى، منسق الحملة بالشرقية، إن الحملة استخرجت تصاريح 4 مسيرات بـ 4 مراكز، تبدأ اليوم بمركز أولاد صقر، حيث تم تحديد المكان أمام مجلس المدينة.

وأضاف الغوابى، أن الأهالى تحركوا فى مسيرة حاشدة من أمام مجلس المدينة متجهين إلى مركز الشرطة والعودة، بينما يهتف الأهالى للجيش والشرطة، ورفعوا لافتات تأييد للسيسى.

وأضاف صبرى طنطاوى، عضو مجلس الشعب الأسبق والذى حضر المسيرة، أن المصريين لابد أن يتحدوا ويتحابوا ويتحفزوا للنزول للتصويت على الدستور بـ"نعم"، وشدد على نبذ الإرهاب والجدال الحادث بين المصريين الآن، وأن يتعامل الجميع سواسية لا فرق بين مصرى وآخر مطلقا، وأن المعيار الوحيد بين كل المصريين مدى حب الوطن وكم العطاء له كى تنعم مصرنا الحبيبة بالخير.

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مصر 365