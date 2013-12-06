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صحيفة أمريكية : الإخوان يخططون لنشر الفوضي خلال احتفالات يناير

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صحيفة أمريكية : الإخوان يخططون لنشر الفوضي خلال احتفالات يناير صحيفة أمريكية : الإخوان يخططون لنشر الفوضي خلال احتفالات يناير

قالت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية إن قادة التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين خططوا في اجتماع لهم أن ينشروا الفوضى في في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للاستفتاء على الدستور الجديد.
وذكرت الصحيفة أن قادة التنظيم خططوا لإثارة الفوضى بين عمال القطاعي العام والخاص ونشر الاضطرابات في الشوارع، بالإضافة إلى نشر العداء تجاه الشرطة والجيش.
وأوضحت الصحيفة أن الإخوان عادوا للعمل تحت الأرض مجدداً مثلما اعتاداوا منذ أكثر من 80 عاماً بعد الحملة الأمنية التي شنتها المؤقتة عليهم بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو الماضي بسبب الاعمال الإرهابية التي كانوا يمارسونها لزعزعة أمن واستقرار البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية قوله إن قادة الجماعة اجتمعوا عدة مرات في أماكن مختلفة في عدة محافظات واتفقوا على نشر قاعدة تحالف دعم الشرعية بين المواطنين وتنفيذ خطط أعدت مسبقاً لنشر الفوضى في البلاد.
وكان "وورلد تريبيون" نشرت مسبقاً تقريراً تحدثت فيه عن سعي جماعة الإخوان لشل مؤسسات الدولة لإفشال الحكومة المؤقتة وتقويض حكمها والعمل على اختلاق أزمات تزيد من غضب المواطنين تجاه الحكومة وإفقادها شرعيتها.

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