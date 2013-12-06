محافظ القاهرة يخصص 20 فدانا من حديقة الفسطاط للتظاهر دون إخطار

أصدر الدكتـور جـــلال مصطفى السعيــــد محافـــظ القاهرة، قراراً بتحديد مساحة 20 فدانا فى الجانب الجنوبى من حديقة الفسطاط بحى مصر القديمة, يتاح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمى عن الرأى.

وقد تتولى الجهات الأمنية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة التى تضمن سلامة المواطنين المتواجدين بها، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 وذلك دون التقيد بالإخطار .

وتضمن القرار فى مادته الثانية، السماح بالدخول للغرض السابق لتلك المنطقة دون تحصيل الرسوم المعتادة لزوار حديقة الفسطاط ومن خلال أبواب مخصصة لذلك، بتحديد البوابة الجنوبية للحديقة (شارع الفسطاط ) للدخول لمنطقة التظاهر ، وتم رصف الطرق الداخلية للوصول للمنطقة وتزويدها بالمرافق الضرورية .