بالصور.. لقطات من حياة الزعيم «مانديلا»
أصبح نيلسون مانديلا عام 1994 أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا، بعد نضاله ضد سياسة «الفصل العنصري». ولد نيلسون روليهلاهلا مانديلا في الثامن عشر من يوليو عام 1918 في منطقة اوستكاب، بعد أن أنهى المرحلة المدرسية، درس القانون وافتتح أول مكتب محاماة لمحام أسود في جنوب أفريقيا عام 1952، وبدأ نشاطه السياسي المناهض للفصل العنصري منذ أيام الدراسة. هذا النظام الذي يفصل بين السود والبيض، أثر على حياة مانديلا منذ طفولته وصباه. أحب مانديلا الملاكمة ومارسها في شبابه، ويقول عن ذلك: «في الحلبة لا يلعب العمر أو مستوى المعيشة أو لون البشرة دورًا ما». دفعت الشرطة بالناس إلى خارج المحكمة خلال ما عرف بمحاكمة ريفونيا. إذ حكم على مانديلا ومجموعة من مناهضي الفصل العنصري بالسجن مدى الحياة. في زنزانة مساحتها خمسة أمتار مربعة قضى السجين رقم 46664 ثمانية عشر عامًا من عقوبة السجن التي امتدت 27 عاما. «كنت مجرد رقم في السجن»، قال ذلك مانديلا بعد إطلاق سراحه. وتولت زوجته السابقة ويني مانديلا قيادة الحركة، التي شكلت نظام معارضة لحكومة الأقلية البيض. في عام 1988، على ملعب ويمبلي بلندن أقيم حفل فني لدعم مانديلا، وشارك سبعون فنانا في حفل عيد ميلاده السبعين، وشاهد الحفل مباشرة سبعون ألف متفرج بالملعب، ونقل الحفل مباشرة إلى أكثر من ستين دولة. مانديلا وزوجته يرفعان قبضتيهما في إشارة للنصر والتحدي ضد نظام الفصل العنصري، وقد أُطلق سراحه في الحادي عشر من فبراير عام 1990 من السجن. عاد مانديلا رئيسا للمؤتمر الوطني الإفريقي (ANC). وفي شهر مايو أجرى مانديلا أولى المحادثات مع رئيس جنوب إفريقيا فريدريك فيليم دي كليرك، لإنهاء نظام الفصل العنصري، ولجهودهما في إنهاء هذا النظام منحا عام 1993 جائزة نوبل للسلام. أوليفر تامبو ووالتر سيسولو يعتبران رفيقي مانديلا في النضال، عندما أنشأوا معا جناح الشباب لحزب ANC عام 1944، حيث سجن تامبو مثل مانديلا، وقضى سيسولو ثلاثين عاما في المنفى، وفي عام 1990 تبوأ الثلاثة قيادة حزب المؤتمر الوطني. في العاشر من مايو عام 1994 طويت صفحة وفتحت صفحة أخرى في تاريخ جنوب أفريقيا، حيث نصّب مانديلا رئيسا للبلاد، وعام 1999 ترك مانديلا المنصب لربيبه تابو مكيبي. لغرض إجراء المصالحة بين سكان جنوب إفريقيا أنشأ مانديلا لجنة المصالحة برئاسة القس ديسموند توتو، وتعرضت اللجنة لانتقادات، فالكثير من الضحايا انتقدوا العفو عن مرتكبي الجرائم بحقهم. اختيرت جنوب أفريقيا دولة منظمة لكأس العالم لكرة القدم لعام 2010، ودعم مانديلا هذه الفكرة . في عام 2008 شهدت جنوب أفريقيا موجة كراهية للبيض والأجانب، وقتل على أثرها العديد من الأشخاص، وحينها طرح السؤال إن كانت أمة قوس قزح التي بناها مانديلا قد انهارت؟ خلال سنوات عمره الأخيرة فضل مانديلا عدم الظهور في وسائل الإعلام، وفي عيد ميلاده الثالث والتسعين، احتفل مانديلا مع أحفاده وأبناء أحفاده، وفي عيد ميلاده الخامس والتسعين يصلي الكثيرون من أجل «ماديبا».إعلان - Ads إعلان - Ads أعلن رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، وفاة الزعيم والرئيس الأسبق، نيلسون مانديلا، عن 95 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض، ونشر موقع «دويتش فيله» باللغة العربية لقطات من مسيرة حياة الزعيم الراحل.