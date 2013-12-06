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كيف تؤثر الجولوكوما على ضغط وقاع العين؟

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كيف تؤثر الجولوكوما على ضغط وقاع العين؟ كيف تؤثر الجولوكوما على ضغط وقاع العين؟

الجولوكوما هو مرض شائع يصيب عددا كبيرا من البشر، كما يشرحه الدكتور محمد أحمد الملاح زميل جامعة ريجينزبورج بألمانيا وعضو الجمعية الأوروبية لجراحات العيون والليزك وعضو الأكاديمية الأمريكية لجراحى العيون، قائلا المياه الزرقاء أو الجولوكوما مرض يصيب البصر مما يحدث تلفا بالألياف العصبية المكونة للعصب البصرى، مما يرهق العين ويمثل مشاكل كثيرة عليها مع حدوث ارتفاع مزمن فى ضغط العين، وحالات الجولوكوما متعددة ومتنوعة فقد تحدث بعد الولادة مباشرة وقد يصاب بها الإنسان فى أى مرحلة عمرية وخاصة بعد الأربعين التى يكثر الإصابة بهذا المرض فيها، وعن طريق هذا المرض يفقد الإنسان نسبة كبيرة من الرؤية نتيجة إصابته بالجلولوكوما ويبدأ المرض فى الحدوث عند أطراف العين دون تأثر الرؤية المركزية بهذا الأمر، مما يجعل الإنسان يشعر ببعض المتاعب لذا لابد من إجراء فحص دورى للعين لتحديد طبيعة الأمراض التى تؤثر عليها وللمساهمة فى القضاء على أى مرض قد يصيب العين.

وأضاف أن المشاكل التى تصيب العين متعددة ويجب التصدى لها بالعلاج والمتابعة السليمة حتى لا تؤثر على العين، لذا لابد من سؤال الطبيب عند الكشف عن ضغط العين وقاع العين للتأكد أنهما سليمان ولا يحملان أى مشاكل قد تؤثر على العين.

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مصر 365