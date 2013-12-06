إشعاعات الكمبيوتر والتلفزيون سبب زغللة العين

تسأل قارئة.. ابنى يعانى من "الزغللة" الشديدة بالعين وكسلها مما يزيد من بكائه فما سبب ذلك؟

ويرد الدكتور منسى زايد استشارى أمراض العيون، قائلا: من منا لم يشعر فى حياته يوما بالزغللة فى عينيه مما جعله يشعر بالصداع الشديد ويكون غير قادر على الرؤية، وتحدث بنسبة كبيرة بين الأطفال لأسباب متعددة منها الإرهاق الشديد وكثرة الجلوس أمام شاشة التليفزيون، كل ذلك يضر بالعين لأن العين تكون مستقبلة لكافة الإشعاعات التى تخرج من الشاشة وتلك الإشعاعات تزيد من إرهاق العين وتسبب عددا من المشاكل التى تضر الشبكية وفى حالة الشعور بزغللة لابد من الابتعاد عن كافة المسببات التى تؤثر على العين وتؤدى للزغللة.

وأضاف الدكتور أنه يمكن التغلب على الزغللة بعدم الترميش الكثير أمام أى جهاز أمام العين، لأن ذلك من شأنه أن يجعل العين مستقبلة لكافة المؤثرات والإشعاعات الموجودة به، ويمكن تقليل جلوس الطفل أمام شاشة الكمبيوتر أما كسل العين فهو مرض منتشر بين الأطفال، ويؤدى لفشل نمو الرؤية فى العين وقد يترك الكسل العديد من الآثار السلبية على العين، حيث يتأقلم المخ على استقبال الصورة من العين السليمة وتتلاشى الرؤية من العين التى تعانى من الكسل، بسبب عدم وضوح الصورة من العين التى تعانى من الكسل ويحدث كسل العين نتيجة عدة أسباب منها الإصابة بالحول أو الإهمال فى علاج إصابات العين، لذا لابد من المتابعة الدورية منذ الصغر للطفل حتى يمكن مواجهة أى مشاكل تقابله بعينه.