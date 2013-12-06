أهالى أرض اللواء بالجيزة يدشنون حملة "متعزلناش" لرفض غلق مزلقان المنطقة

أطلق مجموعة من أهالى أرض اللواء بالجيزة حملة تحت اسم حملة "متعزلناش"، للتعبير عن رفضهم لغلق محافظة الجيزة لمزلقان أرض اللواء.

وأعرب الأهالى خلال وقفة نظموها مساء أمس الخميس، عن رفضهم شروع المحافظة فى تنفيذ كوبرى مشاة بدلا من المزلقان، مؤكدين أن الكوبرى يهدف إلى عزلهم عن المهندسين والعجوزة، مشددين على أن الكوبرى سيجعلهم فريسة للباعة الجائلين وسائقى التوك توك.

وطالب الأهالى من خلال استمارة توقيعات بإقامة بوابات إلكترونية وموقف توك توك، وتعيين عسكرى مرور على المزلقان، بصفة دائمة، كما طالبوا بمستشفى عام ومجمع خدمات، مشيرين إلى أن المنطقة بها مساحات من الأرض الخالية تناسب المشروعات المقترحة.

وكان الأهالى تواصلوا مع محافظ الجيزة للإعراب عن رفضهم غلق المزلقان، إلا أن محافظ الجيزة على عبد الرحمن رفض مطالبهم، مما جعلهم يدشنون حملة "متعزلناش".