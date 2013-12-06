«الأرصاد الجوية»: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة الأسبوع المقبل

قال أحمد حسين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتأثر البلاد بطقس غير مستقر اعتبارًا من السبت المقبل حتى نهاية الأسبوع على الأقل، حيث تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة يصاحبها سقوط أمطار على عدة محافظات . وأضاف «حسين» في بيان، الخميس: «من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار، الأحد المقبل، على السواحل الشمالية وسيناء ويمتد تأثيرها على الوجه البحري والقاهرة، حيث تكون غزيرة أحيانًا، ويتواصل سقوطها في اليوم التالي في محافظات الوجه البحري وسيناء وحتى شمال الصعيد، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلًا».وتابع «حسين»: «ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس نشاط الرياح الذي يؤدي أيضًا إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية فوق البحرين الأحمر والمتوسط».من جانبه، أرجع الدكتور وحيد سعودي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، ومدير عام التحاليل الجوية، الاضطراب الشديد في درجات الحرارة إلى وجود خلل في الضغط الجوي على سطح الأرض يصاحبه وجود منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكاثر السحب الممطرة، والانخفاض في درجات الحرارة.

شبكةعيونالإخبارية

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