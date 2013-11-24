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بالصور.. العثور على كنوز أثرية داخل مزرعة بالبحيرة

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فى كشف أثرى هام، أعلنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الأحد، عن العثور على عدة قطع أثرية بقرية "كاميليا" التابعة لمركز الدلنجات، حيث عثر ضباط مباحث الآثار والسياحة على جبانة أثرية مكونة من كتل الحجر الجيرى متراصة على هيئة تابوت مستطيل، وكذلك تابوت من الحجر الجيرى وغطاء تابوت آخر مفرغ من الداخل على هيئة إنسان.

كما تم الكشف عن بقايا دفانات سطحية بها مادة القار، التى كانت تستخدم فى عمليات التحنيط للطبقات الفقيرة فى العصور الفرعونية.
> وكانت معلومات قد وردت للمقدم إيهاب لطفى، رئيس مباحث السياحة والآثار بالبحيرة، بوجود قطع يشتبه فى أثريتها بقرية كاميليا تابعة لنقطة شرطة زهور الأمراء بأرض زراعية وبعض منازل القرية، وتم إخطار مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار اللواء ممتاز فتحى، وتم التنسيق مع مدير أمن البحيرة اللواء محمد حبيب، وتم الاستعانة بلجنة من مفتشى آثار البحيرة.

ووفقًا لخبراء الآثار، تبين وجود غطاء لتابوت من الحجر الجيرى بطول 234 سم وعرض 1 م، ولا يوجد به ثمة نقوش وبه كسور متفرقة بجوار التل الأثرى.

وأن الغطاء يرجع إلى العصر الفرعونى المتأخر وبفحص المنطقة المحيطة تم العثور على جبانة من الحجر الجيرى على هيئة تابوت مستطيل، وتابوت آخر بطول 260سم وعرض 70 سم (يستخدم كحوض لرى الأراضى الزراعية) وبعض بقايا دفانات سطحية، تم التحفظ على الآثار المضبوطة وتعيين حراسة عليها، وجارى استكمال عمليات الفحص لاستخراج باقى الآثار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5888 /2013، إدارى مركز شرطة الدلنجات وتم عرضه على النيابة العامة.

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