حكومة «حماس»: نمرّ بضائقة مالية ونسعى لتجاوزها

أعلن نائب رئيس الوزراء في حكومة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في غزة، زياد الظاظا، الأحد، أن حكومته تواجه صعوبات مالية وتبذل لذلك «جهودًا كثيرة من أجل تجاوز الضائقة قريبًا».

وقال «الظاظا»، حسب وكالة «الراي» الناطقة باسم «حماس»، إن « الحكومة ليست في أزمة وإنما تمرّ في ضائقة مالية، ونبذل جهودًا كثيرة من أجل تجاوز الضائقة قريبًا، ونحن لا نعمل على تأخير الرواتب ولكن ما نمرّ به يفرض ذاته على الواقع الذي نعيشه».وأضاف أن «آلية السلف (للموظفين) أيضاً تتعلق بآلية التعامل مع الضائقة المالية والوصول إلى الوضع الطبيعي».وأشار «الظاظا» إلى «وجود إشكاليات اقتصادية نتيجة الحصار المتواصل على القطاع»، لافتًا إلى «مجهودات الحكومة في مواجهتها».ويعاني سكان قطاع غزة من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة تصل إلى 18 ساعة يوميًا، بسبب توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل، لعدم توافر الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها.