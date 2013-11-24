بالصور.. حملة أمنية مكبرة على موقف سيارات شبرا الخيمة

فى استجابة لما نشرته "اليوم السابع" بعنوان "تلاميذ شبرا لمدير أمن القليوبية": أنقذنا من شبح الموت بموقف "المؤسسة– عرابى" شنت مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمود يسرى مدير الأمن واللواء جمال العربى نائب المدير لقطاع الجنوب واللواء محمود شحاتة، مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية حملة مرور ومرافق مكبرة على موقف السيارات بالمؤسسة وكوبرى أحمد عرابى، وذلك بالتنسيق مع المهندس مصطفى أبو حجر رئيس حى غرب شبرا الخيمة، وتم نقل الموقف العشوائى والباعة الجائلين واستقبل أهالى المنطقة قوات الشرطة بفرحة عارمة، مؤكدين لهم أنهم والشرطة يد واحدة وطالبوهم بتكثيف تلك الحملات فى المنطقة لإعادة الانضباط المرورى خوفا على حياة المواطنين.

وشارك فى الحملة اللواء مصطفى حجاب مساعد مدير الأمن للأفراد، والعقيد غريب السيد رئيس وحدة مرور شبرا الخيمة والعميد ممدوح عبد اللطيف، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، والعقيد جمال نشأت والنقيبين إقبال عبد العليم ومحمد عفيفى معاونى المباحث.

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات المرورية شملت السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخص منتهية وبدون رخصة قيادة، كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص وسيارات تسير بدخان كثيف وعدة مخالفات متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.