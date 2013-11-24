حملة لمكافحة سوسة النخيل بقرى دمياط

بدأت، صباح اليوم الأحد، فعاليات الحملة الموسعة لمكافحة مرض سوسة النخيل بقرى ونجوع محافظة دمياط، والتى يشرف عليها مهندسون ومتخصصون فى هذا المجال.

يأتى ذلك بالتنسيق بين جمعية المدينة للتنمية المستدامة ونقابة الفلاحين بدمياط وشركة موبكو للأسمدة بدمياط، وتهدف الحملة إلى القضاء على السوسة بالأشجار المصابة، وتستهدف الحملة 1000 مزرعة بمحافظة دمياط سوف يبدأ بقرية السنانية التى بها 100 مزرعة.

وصرح المهندس فرج جبريل، أمين عام جمعية التنمية المستدامة المنفذة للمشروع بأن المرحلة الأولى ستتضمن 100 مزرعة بها 100 شنطة لأدوات مكافحة الحشرة، مع توفير دورات إرشادية للفلاحين لكيفية اكتشاف مرض سوسة النخيل مبكراً ليكون فى نهاية المشروع لدينا 1000 مزرعة بها 1000 شنطة لأدوات مكافحة السوسة، وبها مبيدات.