غضب إسرائيلي من اتفاق إيران النووي.. ووزير الدفاع: خداع من طهران

قال الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز، الأحد، إن تداعيات الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران واستمرارها لا يمكن مناقشتها إلا حسب النتائج وليس وفقًا للأقوال.

وأضاف «بيريز»، في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن الحل الدبلوماسي هو الأفضل، ولكن إذا لم ينجح، فإن البديل عنه سيكون أسوأ وأكثر صعوبة».

ووجه الرئيس الإسرائيلي كلمة إلى الشعب الإيراني، قائلا: «ليس هناك من أحد يريد أن يهدد الشعب الإيراني، وأي تهديد قد تواجهونه لن يكون سوى رد فعل على تهديد قمتم به في بادئ الأمر».

من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، أن الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران ليس إنجازًا للغرب، بل هو استسلام واضح للهجوم والخداع الإيراني، والذي يهدف للمماطلة وكسب المزيد من الوقت.

ووصف «يعالون»، الذي يزور كندا حاليًا، في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الاتفاق بأنه «خطأ تاريخي»، مؤكدًا أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدًا ليس فقط لإسرائيل، بل للسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.