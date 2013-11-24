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ظهور حالات "ملاريا حبشية" بشرق السودان

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ظهور حالات "ملاريا حبشية" بشرق السودان ظهور حالات "ملاريا حبشية" بشرق السودان

أقر البرنامج القومى لمكافحة الملاريا، بظهور حالات إصابة بالمرض من نوع "فيفاكس" أو "الملاريا الحبشية" فى ولايتى "القضارف وكسلا" بشرق السودان، وتوقع البرنامج ارتفاع حالات الإصابة بالمرض خلال الشتاء الحالى خاصة شهرى يناير وفبراير القادمين.

وأكد البرنامج- فى بيان له اليوم الأحد- توافر الإمدادات الطبية اللازمة لمواطنين لعلاج الملاريا الحبشية، مشيرًا إلى انخفاض الإصابات بالملاريا من 7 ملايين فى عام 2001، إلى نحو مليونى حالة سنويا حاليا، بينما انخفضت الوفيات من 35 ألفا إلى 8 آلاف حالة لهذا العام.

وأوضح، مدير البرنامج القومى لمكافحة الملاريا بالسودان الدكتور فهد عوض- فى تصريحات صحفية اليوم- انخفاض حالات الإصابة بالمرض والوفيات بنسبة كبيرة، وأقر بوجود إشكاليات تواجه أعمال المكافحة بولايات شرق السودان، تتمثل فى دقة التشخيص، ومؤهلات الكادر، ومشكلات معدات الفحص وأجهزته، لافتا إلى أنه تم وضع معدات ومعايير قياسية لتوزيعها على المعامل لتحدد طرق الاستخدام.

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مصر 365